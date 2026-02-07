GAZETE VATAN ANA SAYFA
Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2 metrelik yılan paniği!

07.02.2026 - 20:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaklaşık 2 metrelik yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çan ilçesine bağlı Hurmaköy’de yaşayan bir vatandaş, akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte yol kenarında bir yılan olduğunu fark etti.

Yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğunu gören vatandaş, yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözden kayboldu.

