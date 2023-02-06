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Çanakkale-Eceabat feribot seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda, Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durduruldu.

06.02.2023 - 11:37 |
Çanakkale-Eceabat feribot seferleri durduruldu

Çanakkale’de sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat feribot seferleri durduruldu.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, “Çanakkale-Eceabat hattında seferlerimiz an itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle durdurulmuştur” denildi.

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