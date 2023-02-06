Çanakkale’de sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, “Çanakkale-Eceabat hattında seferlerimiz an itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle durdurulmuştur” denildi.