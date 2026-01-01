Bursa Toplu Taşıma Yılbaşında Saat Kaça Kadar Çalışıyor? 1 Ocak Sefer Saatleri (Metro, Otobüs, Tramvay)

BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla güvenli ve konforlu bir şekilde girebilmesi amacıyla yılbaşı gecesi boyunca toplu taşımada gerekli önlemleri aldı.

Buna göre, BursaRay hatları yılbaşı gecesi 00.00 ile 02.00 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Saat 02.00’den sonra ise sabahın ilk saatlerine kadar trenler 30 dakikalık aralıklarla hizmet vermeye devam edecek.

T1 tramvay hattı yılbaşı gecesi saat 02.00’ye kadar çalışacak ve bu süre zarfında seferler 18 dakikada bir gerçekleştirilecek. T2 tramvay hattı da aynı şekilde 02.00’ye kadar yolcu taşıyacak.