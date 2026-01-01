Bugün kütüphaneler açık mı? 1 Ocak 2026 milli kütüphane ve halk kütüphaneleri çalışıyor mu?

Haberin Devamı

Eğitim ve araştırma faaliyetlerine ara vermek istemeyen binlerce kişi, yılın ilk gününde kütüphanelerin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Ancak 1 Ocak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca resmi tatil olduğu için devlet kurumlarına bağlı kütüphanelerde çalışma düzeni değişiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan İl Halk Kütüphaneleri ve ilçe kütüphaneleri 1 Ocak 2026 Perşembe günü tam gün kapalı olacaktır. Ankara’daki Milli Kütüphane de resmi tatil nedeniyle kullanıcılarına hizmet veremeyecek kurumlar arasında yer alıyor. Üniversite kütüphaneleri ise her üniversitenin kendi rektörlük kararına göre farklılık gösterebilir; ancak çoğu üniversite kütüphanesi sadece kendi öğrencilerine 7/24 açık alanlarını sunsa da personel hizmeti vermemektedir.

Son yıllarda popülerliği artan Millet Kıraathaneleri ve bazı belediyelere bağlı gençlik merkezleri, resmi tatillerde nöbetçi usulü çalışabilmektedir. Ancak genel eğilim, kamuya bağlı tüm kütüphanelerin kapalı olması yönündedir. Kütüphane kartı ile iade süresi gelen kitaplar için endişelenen vatandaşlar, iade sürelerinin genellikle bir sonraki iş gününe (2 Ocak Cuma) otomatik olarak uzatıldığını bilmelidir. Çalışmalarına devam etmek isteyenlerin özel çalışma salonlarını veya açık olan kafeleri tercih etmeleri gerekebilir.