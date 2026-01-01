Bugün kafeler açık mı? 1 Ocak 2026 restoran ve kafeler çalışma saatleri

Haberin Devamı

1 Ocak 2026 Perşembe günü, tatili gezerek değerlendirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çoğu müze ve ören yeri (Ayasofya, Topkapı Sarayı, Efes vb.), genellikle yılın ilk günü ziyaretçilere kapılarını açmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bazı müzelerin yılın ilk günü bakım veya temizlik nedeniyle öğlene kadar kapalı kalabileceğidir. Müzekart sahipleri için çoğu lokasyon ulaşılabilir olsa da gitmeden önce kurumun web sitesinden güncel duyuruları kontrol etmek faydalı olacaktır.

Kafe ve restoran sektöründe ise durum oldukça hareketli. 31 Aralık gecesi geç saatlere kadar hizmet veren mekanlar, 1 Ocak sabahı kapılarını biraz daha geç (genellikle saat 11:00 veya 12:00 gibi) açabilir. Starbucks, Kahve Dünyası gibi büyük zincir kafeler genellikle normal mesailerine devam ederken, butik kafeler açılış saatlerini esnetebilir. Restoranlar ise özellikle yılın ilk "aile yemeği" veya "geç kahvaltısı" (brunch) için özel programlar hazırlamış olabilir.

AVM’ler 1 Ocak günü genellikle saat 12:00’de kapılarını açtığı için, AVM içerisindeki tüm yeme-içme alanları da bu saate kadar kapalı olacaktır. Cadde üzerindeki işletmelerde ise sabahın ilk saatlerinde çorbacı ve börekçileri açık bulmak mümkün olsa da, ana restoranlar için öğle saatlerini beklemek gerekecektir.