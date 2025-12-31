Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Bugün bankalar kaça kadar açık?

Yılbaşı öncesi, özellikle 31 Aralık Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar “Bugün bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Banka işlemlerini internet veya şube üzerinden gerçekleştirecekler için 31 Aralık günü mesai saatleri ve EFT-havale detayları haberimizde derlendi.

31 ARALIK ÇARŞAMBA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Çarşamba günü bankalar normal mesai saatlerinde, yani 09:00 – 17:00 arası hizmet verecek. Bu gün resmi tatil veya yarım gün olmadığı için şubeler açık olacak ve tüm bankacılık işlemleri yapılabilecek.

BUGÜN EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

Hafta sonları veya resmi tatillerde EFT işlemleri yapılamıyor.

Ancak 31 Aralık Çarşamba resmi tatil olmadığı için EFT ve havale işlemleri gün içerisinde gerçekleştirilebilecek.

Saat 17:00’den sonra yapılacak EFT işlemleri, bir sonraki iş günü olan 2 Ocak Cuma’ya aktarılır.