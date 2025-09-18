Bu sene ürünleri zirai don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü! Fiyatlar arttı, 50 liraya yükseldi

Türkiye'de yalnızca İzmir ve Tokat'ta yetişen Narince üzümünde hasat dönemi Erbaa ilçesinde başladı. İlçede sabahın erken saatlerinde bağlara giren kadınlar, üzümleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor. Kasalara doldurulan üzümler daha sonra tırlara yüklenerek yurdun farklı illerine sevk ediliyor.

İlçede 22 bin dönüm bağ alanı bulunduğunu belirten Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal; "Bunun 18 bin dönümünde hem üzüm hem yaprak üretiliyor, 4 bin dönümde ise sadece yaprak alınıyor. Geçen yıl dekara ortalama 750 kilo verim elde ederek toplamda 13 bin 500 ton üzüm hasadı yapmıştık. Ancak bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle yaklaşık yüzde 80 kaybımız oldu. Bu yıl dekara 175 kilo civarında verim bekliyoruz, toplamda 2 bin 500-3 bin ton arası üzümümüz var" dedi.

Hasat yapan çiftçiler ise üzümün bağdaki kilo fiyatının 45 ile 50 lira arasında değiştiğini ifade ederek, emeklerinin karşılığını almak istediklerini dile getirdi.