Bu mağduriyeti her kış yaşıyorlar! 25 kilometrelik yol 500 kilometre uzadı

Giresun’un Alucra ilçesini en kısa yoldan sahile ulaşımını sağlayan Yağlıdere, Espiye karayolu Çakrak köyü mevkiinden ulaşıma kapatılınca yöre halkının 25 kilometrelik yolu yaklaşık 500 kilometre uzadı.

Alucra’nın Yağlıdere’ye sınır köylüleri yolun kapatılması nedeniyle Espiye ilçesine inip, oradan Giresun’a ulaşıp, Giresun’dan Eğribel’i aşıp Şebinkarahisar üzerinden Alucra’ya gitmek zorunda kalarak yaklaşık 500 kilometre ve 5-6 saat sürüyor.

Yolun kapatılmasıyla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada mücadele dışı yollar kapsamında söz konusu karayolunun can ve mal güvenliği açısından kış aylarında risk teşkil ettiği için önleyici güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattıkları belirtildi. Açıklamada, "Yağlıdere-Alucra il yolu, 77+000-97+000 kilometreleri ve Görele-Doğankent il yolu, 28+000-37+000 kilometreleri arasında kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır "denildi.