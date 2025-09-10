Bu kış çetin geçecek: Eylül'de 20 santim kar yağdı! Yılın ilk karı şehirde herkesi sevince boğdu

Haberin Devamı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Eylül ayında bu kente kar yağdığını görenler çok şaşırdı. 20 santimetreye yakın yağışla beyaza bürünen dağlar herkesi sevindirdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 932 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine yağan kar, sonbaharın dokuzuncu gününde tüm Türkiye'ye kış mevsiminin yaklaştığını duyurdu. Bu ilk kar haberi, özellikle yoğun kar yağışı bekleyen ve bu yönde dualar eden vatandaşları sevindirdi.

Merhabahaber.com'un haberine göre Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri, tırmanışla ulaştıkları zirvede mevsimin ilk karına tanıklık etti. Dolu yağışının ardından başlayan kar yağışıyla birlikte zirve, kısa sürede beyaza büründü. O anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen dağcılar, manzaranın keyfini çıkarsa da, olumsuz hava şartları nedeniyle zirvede uzun süre kalamayarak geri dönmek zorunda kaldı.

VATANDAŞLARIN KAR YAĞIŞI UMUDU ARTTI

Bu yıl kuraklık endişesi ve su kaynaklarının durumu nedeniyle tüm Türkiye genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların gece gündüz bu yönde dua ettiği gözlemlenirken, Kaçkar Dağı'na düşen ilk kar, bu umutları yeşertti. Mevsimin ilk karının Rize'de görülmesi, yurdun yüksek kesimlerinde ve ardından tüm bölgelerde beklenen kış yağışlarının habercisi olarak yorumlandı.