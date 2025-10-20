GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor
HaberlerGündem Haberleri Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor

Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor

20.10.2025 - 19:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde kışlık patates hasadına başlandı. Van ve çevresi başta olmak üzere Erzurum ve Diyarbakır gibi illerin ihtiyacı karşılanıyor.

En çok tüketilen sebzelerden biri olan ve kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan patatesin hasat zamanı devam ediyor. Doğu bölgelerinde ekim ayında başlayan hasat kasım ayına kadar devam ederken, Erciş ilçesinde de geniş bir alanda yetiştirilen patatesin hasadı başladı. İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçayuva Mahallesi'nde yetiştirilen kışlık patateslerin toplanması için hummalı çalışmalar başladı. Çiftçiler, havalar soğumadan patatesi topraktan toplayıp tüketiciye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor

Patates yetiştiriciliği yapan Geylani İşler, "Ahlatlıyım şu anda Erciş'te yaklaşık 50 dönümlük bir alanda patates üretimi yaptık. 250 tona yakın ürün bekliyoruz. ürünleri Van ve çevresi başta olmak üzere Erzurum ve Diyarbakır gibi illere gönderiyoruz" dedi.

Güncel Haberler

5 bin TL yevmiye veriyorlar ama çalışacak işçi bulamıyorlar! Hasat başladı, 20 gün sürecek!
#Gündem

5 bin TL yevmiye veriyorlar ama çalışacak işçi bulamıyorlar! Hasat başladı, 20 gün sürecek!

Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor
#Gündem

Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor

Hamside tuzlama zamanı! Fiyatlar en dipte daha da aşağı düşmeyecek
#Gündem

Hamside tuzlama zamanı! Fiyatlar en dipte daha da aşağı düşmeyecek