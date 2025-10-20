Bu ilçenin toprakları bu sebzeye çok uygun! Bölgenin ihtiyacını burası karşılıyor

En çok tüketilen sebzelerden biri olan ve kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan patatesin hasat zamanı devam ediyor. Doğu bölgelerinde ekim ayında başlayan hasat kasım ayına kadar devam ederken, Erciş ilçesinde de geniş bir alanda yetiştirilen patatesin hasadı başladı. İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçayuva Mahallesi'nde yetiştirilen kışlık patateslerin toplanması için hummalı çalışmalar başladı. Çiftçiler, havalar soğumadan patatesi topraktan toplayıp tüketiciye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Patates yetiştiriciliği yapan Geylani İşler, "Ahlatlıyım şu anda Erciş'te yaklaşık 50 dönümlük bir alanda patates üretimi yaptık. 250 tona yakın ürün bekliyoruz. ürünleri Van ve çevresi başta olmak üzere Erzurum ve Diyarbakır gibi illere gönderiyoruz" dedi.