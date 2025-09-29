Boluspor Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, Bolu Atatürk Stadyumu'nda düşüşteki Boluspor ile şok bir mağlubiyet sonrası toparlanma arayışındaki Esenler Erokspor karşılaşacak. Ligde 8 maçta 12 puanla 8. sırada yer alan Boluspor, son üç haftada sadece iki beraberlik alarak galibiyet hasretine son vermek ve kendi evinde kötü gidişata dur demek istiyor. Konuk ekip Esenler Erokspor ise müthiş bir beş maçlık galibiyet serisini geçen hafta evinde aldığı 2-3'lük Iğdır FK mağlubiyetiyle noktalamanın şokunu atlatıp tekrar zirve yarışına tutunmanın peşinde olacak.

Boluspor Esenler Erokspor maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Boluspor - Esenler Erokspor karşılaşması 3 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleşecek.

Mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği saat olan 20:00'da (Türkiye saati ile) başlayacak.

Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için üç farklı platformda canlı yayınlanacak. Maçı izleyebileceğiniz yayıncı kuruluşlar ve platformlar şunlardır: