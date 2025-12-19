GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bolu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı

19.12.2025 - 22:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 14 DB 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj çarptı. Araçta bulunun 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güzergahta trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

