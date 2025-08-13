Bitlis Eren Üniversitesi personel alımı: 24 öğretim üyesi alınacak

Haberin Devamı

Bitlis Eren Üniversitesi, 2025 için personel alımı ilanı yayınladı. İlana göre kurum, 24 öğretim üyesinin üniversite bünyesinde yer alacağını duyurdu. İlanla ilgili tüm detaylar şöyle:

Bitlis Eren Üniversitesi personel alımı

Bitlis Eren Üniversitesi'nin akademik personel alımıyla ilgili önemli başvuru detayları aşağıda yer alıyor.

Başvuru için gerekli belgeler

Başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken belgeler, başvuru yaptıkları kadroya göre değişiklik gösteriyor:

Özgeçmiş

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

Fotoğraf (2 adet)

Adli Sicil Belgesi

Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Hizmet belgeleri: Kamu kurumlarında çalışmış veya halen çalışmakta olan adaylar için (kurum içinden başvuranlar hariç).

Kamu kurumlarında çalışmış veya halen çalışmakta olan adaylar için (kurum içinden başvuranlar hariç). Yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış 1 adet fiziki dosya.

Bu fiziki dosyadaki belgeleri içeren 4 adet USB Flash Bellek.

Başvuru şekli ve yeri

Başvurular, kadro türüne göre ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılmalı:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar: İlanın yapıldığı Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna başvurmalı.

İlanın yapıldığı Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna başvurmalı. Diğer kadrolar: Personel Daire Başkanlığına başvurmalı.

Önemli notlar

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

Yönerge koşulları: Adayların, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen koşulları yerine getirmesi ve ilgili formları eksiksiz doldurarak imzalı şekilde başvuru dosyasına eklemesi zorunludur. Yönergeye üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Adayların, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen koşulları yerine getirmesi ve ilgili formları eksiksiz doldurarak imzalı şekilde başvuru dosyasına eklemesi zorunludur. Yönergeye üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Yurt dışı diplomaları: Yurt dışından alınan diploma ve unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yurt dışından alınan diploma ve unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. İlan numarası: Başvuru formunda, ilan numarasının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda, ilan numarasının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurular: Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilgili birime ulaşması şarttır.

Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilgili birime ulaşması şarttır. Tek kadro başvurusu: Bir aday, aynı ilan dönemi içinde sadece bir kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bir aday, aynı ilan dönemi içinde sadece bir kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belge onayı: E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir. E-Devlet üzerinden alınamayan belgelerin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir. E-Devlet üzerinden alınamayan belgelerin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. İptal hakkı: İdarenin gerekli görmesi halinde ilan süreci her aşamada iptal edilebilir.

Branşlar ve aranan şartlar