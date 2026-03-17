Binlerce daire için TOKİ'den müjde var! 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor
Türkiye’de dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla projeler üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut teslimlerine devam ediyor.
OKİ tarafından yapılan duyurulara göre birçok ilde tamamlanan projelerde hak sahipleri belirlenen tarihlerde konutlarını teslim almaya başlayacak.
EVLER KİRA ÖDER GİBİ ÖDENEBİLİYOR
Merhabahaber'in haberine göreTOKİ projeleri, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Uzun vadeli ödeme planları sayesinde konutlar genellikle kira öder gibi taksitlerle satın alınabiliyor. Böylece yüksek peşinat veya kısa vadeli kredi zorunluluğu olmadan birçok aile ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.
KONUT TESLİMLERİ NASIL YAPILACAK?
Hak sahipleri, konutlarını belirtilen tarihler arasında teslim alabilecek.
Teslim süreci şu şekilde yürütülecek:
Konut teslimleri TOKİ tarafından hazırlanan teslim programına göre yapılacak.
Teslim işlemleri müşavir firma aracılığıyla şantiyede gerçekleştirilecek.
Hak sahipleri önce ilgili banka şubelerine giderek konut bedeli üzerinden %1 KDV ödemesi yapacak.
Aynı gün şantiyeye gidilerek konut teslim tutanağı imzalanacak.
Şantiyede teslim işlemleri sabah 09.00’da başlayacak
TESLİMDE İSTENEN BELGELER
Balıkesir Altıeylül Dinkçiler Mahallesi: 762 konut – teslim tarihi 24 Mart 2026
Çankırı Korgun 3. Etap: 116 konut – teslim tarihi 23 Mart 2026
Zonguldak Ereğli Güldere Mahallesi: 108 konut – talep süreci 23 Mart 2026
Edirne Enez Gaziömerbey Mahallesi: 142 konut – teslim tarihi 23 Mart 2026
İzmir Selçuk Zafer Mahallesi 2. Etap: 620 konut – teslim tarihi 16 Mart 2026
Bursa Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi: 683 konut – teslim tarihi 16 Mart 2026
Muğla Köyceğiz Toparlar Mahallesi: 574 konut – teslim tarihi 9 Mart 2026
Hatay Payas 2. Etap: 542 konut – teslim tarihi 9 Mart 2026
Osmaniye Bahçe ilçesi: 560 konut ve 4 dükkân – teslim tarihi 4 Mart 2026
Eskişehir İnönü İsmet Paşa Mahallesi: 126 konut – teslim tarihi 2 Mart 2026
Diyarbakır Bismil Şentepe Mahallesi: 440 konut – teslim tarihi 2 Mart 2026
Malatya Akçadağ 2. Etap: teslim tarihi 2 Mart 2026
Diyarbakır Bağlar 3. Etap: 976 konut – teslim tarihi 26 Şubat 2026
Konut teslimi sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep ediliyor. Bunlar arasında:
Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)
Konut vekâleten teslim alınacaksa vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
KDV ödemesinin yapıldığına dair fatura
Belgelerin eksiksiz olması durumunda hak sahiplerine Konut Teslim Tutanağı ve Konut Tespit Föyü imzalatılarak anahtar teslimi gerçekleştiriliyor.
13 İLDE BİNLERCE KONUT TESLİM EDİLECEK
TOKİ’nin açıklamasına göre farklı şehirlerde inşa edilen çok sayıda konut projesinde teslim süreci başladı ya da kısa süre içinde başlayacak. Teslim programı kapsamında öne çıkan iller ve konut sayıları şu şekil