GündemBinlerce daire için TOKİ'den müjde var! 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor
HaberlerGündem Haberleri Binlerce daire için TOKİ'den müjde var! 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor

Binlerce daire için TOKİ'den müjde var! 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor

17.03.2026 - 07:59
Binlerce daire için TOKİ'den müjde var! 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor

Türkiye’de dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla projeler üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut teslimlerine devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binlerce daire için müjdeli haberi verdi. Bu 13 ilde konut teslimatları başlıyor. 

OKİ tarafından yapılan duyurulara göre birçok ilde tamamlanan projelerde hak sahipleri belirlenen tarihlerde konutlarını teslim almaya başlayacak.

EVLER KİRA ÖDER GİBİ ÖDENEBİLİYOR

Merhabahaber'in haberine göreTOKİ projeleri, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Uzun vadeli ödeme planları sayesinde konutlar genellikle kira öder gibi taksitlerle satın alınabiliyor. Böylece yüksek peşinat veya kısa vadeli kredi zorunluluğu olmadan birçok aile ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.

KONUT TESLİMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hak sahipleri, konutlarını belirtilen tarihler arasında teslim alabilecek.

Teslim süreci şu şekilde yürütülecek:

  • Konut teslimleri TOKİ tarafından hazırlanan teslim programına göre yapılacak.

  • Teslim işlemleri müşavir firma aracılığıyla şantiyede gerçekleştirilecek.

  • Hak sahipleri önce ilgili banka şubelerine giderek konut bedeli üzerinden %1 KDV ödemesi yapacak.

  • Aynı gün şantiyeye gidilerek konut teslim tutanağı imzalanacak.

  • Şantiyede teslim işlemleri sabah 09.00’da başlayacak

  • Binlerce daire için TOKİden müjde var 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor

  • TESLİMDE İSTENEN BELGELER

    • Balıkesir Altıeylül Dinkçiler Mahallesi: 762 konut – teslim tarihi 24 Mart 2026

    • Çankırı Korgun 3. Etap: 116 konut – teslim tarihi 23 Mart 2026

    • Zonguldak Ereğli Güldere Mahallesi: 108 konut – talep süreci 23 Mart 2026

    • Edirne Enez Gaziömerbey Mahallesi: 142 konut – teslim tarihi 23 Mart 2026

    • İzmir Selçuk Zafer Mahallesi 2. Etap: 620 konut – teslim tarihi 16 Mart 2026

    • Bursa Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi: 683 konut – teslim tarihi 16 Mart 2026

    • Muğla Köyceğiz Toparlar Mahallesi: 574 konut – teslim tarihi 9 Mart 2026

      • Hatay Payas 2. Etap: 542 konut – teslim tarihi 9 Mart 2026

      • Osmaniye Bahçe ilçesi: 560 konut ve 4 dükkân – teslim tarihi 4 Mart 2026

      • Eskişehir İnönü İsmet Paşa Mahallesi: 126 konut – teslim tarihi 2 Mart 2026

      • Diyarbakır Bismil Şentepe Mahallesi: 440 konut – teslim tarihi 2 Mart 2026

      • Malatya Akçadağ 2. Etap: teslim tarihi 2 Mart 2026

      • Diyarbakır Bağlar 3. Etap: 976 konut – teslim tarihi 26 Şubat 2026

       

      Konut teslimi sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep ediliyor. Bunlar arasında:

      • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)

      • Konut vekâleten teslim alınacaksa vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

      • KDV ödemesinin yapıldığına dair fatura

      Belgelerin eksiksiz olması durumunda hak sahiplerine Konut Teslim Tutanağı ve Konut Tespit Föyü imzalatılarak anahtar teslimi gerçekleştiriliyor.

      13 İLDE BİNLERCE KONUT TESLİM EDİLECEK

      TOKİ’nin açıklamasına göre farklı şehirlerde inşa edilen çok sayıda konut projesinde teslim süreci başladı ya da kısa süre içinde başlayacak. Teslim programı kapsamında öne çıkan iller ve konut sayıları şu şekil

Geçen yıl 5 TL'ydi bu yıl ise fiyatı 50 TL'yi buldu! İstanbul’dan Van'a, Balkanlar'dan Rusya'ya kapış kapış satılıyor

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün (17 Mart Salı) gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte canlı alış-satış fiyatları...

Kartal'da alevler içinde kaldı: İtfaiye güçlükle müdahale etti