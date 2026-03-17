Binlerce daire için TOKİ'den müjde var! 13 ilde başladı, 3 belge getirene teslim ediliyor

Muğla Köyceğiz Toparlar Mahallesi: 574 konut – teslim tarihi 9 Mart 2026

Hatay Payas 2. Etap: 542 konut – teslim tarihi 9 Mart 2026

Osmaniye Bahçe ilçesi: 560 konut ve 4 dükkân – teslim tarihi 4 Mart 2026

Eskişehir İnönü İsmet Paşa Mahallesi: 126 konut – teslim tarihi 2 Mart 2026

Diyarbakır Bismil Şentepe Mahallesi: 440 konut – teslim tarihi 2 Mart 2026

Malatya Akçadağ 2. Etap: teslim tarihi 2 Mart 2026

Diyarbakır Bağlar 3. Etap: 976 konut – teslim tarihi 26 Şubat 2026

Konut teslimi sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep ediliyor. Bunlar arasında:

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)

Konut vekâleten teslim alınacaksa vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

KDV ödemesinin yapıldığına dair fatura

Belgelerin eksiksiz olması durumunda hak sahiplerine Konut Teslim Tutanağı ve Konut Tespit Föyü imzalatılarak anahtar teslimi gerçekleştiriliyor.

13 İLDE BİNLERCE KONUT TESLİM EDİLECEK

TOKİ’nin açıklamasına göre farklı şehirlerde inşa edilen çok sayıda konut projesinde teslim süreci başladı ya da kısa süre içinde başlayacak. Teslim programı kapsamında öne çıkan iller ve konut sayıları şu şekil