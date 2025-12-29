GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

29.12.2025 - 00:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bingöl'de kar yağışı etkili oluyor. Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı aktarıldı. Buna göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Güncel Haberler

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi