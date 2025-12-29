Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı aktarıldı. Buna göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.