Bin 700 rakımlı zirvede 4 kilometre uzunluğundaki mağara görenleri mest ediyor

Türkiye'nin eşsiz doğa manzaralarına sahip, tabiat ve doğa turizminin merkezlerinden olan Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan yaylaların turizme kazandırılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Doğal güzellikleri, geniş ormanlık ve manzaralı piknik alanlarıyla yaz vatandaşların uğrak yeri haline gelen Araç ilçe merkezinden başlayarak 48 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada, 'orman ve tabiat turizmi' alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi tarafından yürüyüş rotaları oluşturuldu.

Kastamonu Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüyle yapılan çalışmalar sonucunda bölgenin milli park ya da korunan alan ilan edilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede bölgede bulunan Soğucaova Yaylası sınırlarında yer alan Fokurdan Mağarası'nda Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Soğucaova Yaylası'nda Katbaşı zirvesi ile Fokurdan Mağarası'nda incelemelerde bulundu. İncelemelere bölgede yaşayan vatandaşlar da katıldı.

Yaylanın içerisinden iki kaya parçasının arasından girişi bulunan ve içerisinde salon büyüklüğünde odaların yer aldığı mağarada biriken suyun da şifalı olduğuna inanılıyor. Oluşumunu tamamlamamış yeni sütunlar, buz sarkıtlarının yer aldığı mağara görenleri kendisine hayran bırakıyor.



"Fokurdan Mağarası'nda uzmanlar tarafından inceleme yapılmasını talep ediyoruz"

İncelemelerle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Soğucaova Yaylası'nda bulunuyoruz. Soğucaova Yaylası'nın 2 kilometre uzaklığında bulunan Katbaşı zirvesi olarak bilinen yer bin 700 rakımdadır. Görsel güzelliğiyle tabiat kaynakları açısından önemli bir alan. Bitki çeşitliliği, yaban hayatı çeşitliliği, dağ sarımsakları olan, çam ağaçlarının olduğu Soğanlı Çayının olduğu noktadayız. Karabük, Kastamonu ve Çankırı sınırlarının yani 3 ilimizin bir arada göründüğü burası doğa harikası bir yer. Soğucaova Yaylası'na artı bir değer katan kaynaklardan birisi de yaylanın doğal güzelliği haricinde hemen yaylanın ortasında bulunan Fokurdan Mağarasıdır. Fokurdan Mağarası yaylanın ortasında bulunuyor ama normal bir vatandaş girişi göremeyebilir. Yaylada giriş tam belli olmuyor. Bir kaya kitlesinin içerisinden mağaraya iniyorsun. Derin bir vadi içerisine giriyorsun ve ucu bucağı belli değil ve o mağaranın gittikçe suyunun Katbaşı zirvesinden Soğanlı Çayı'yla birleştiğini ya da döküldüğünü tahmin etmekteyim. Bu yüzden daha detaylı bilgi için mağara uzmanlarının gelip Fokurdan Mağarası'nın burada yerinde incelenip çıkışının nereden olduğunu tamamen tespit etmesi gerekmektedir" dedi.

"Mağarada oluşan teknelerin içerisindeki suyun şifalı olduğuna inanıyoruz"

Bölgede yaşayan Mehmet Deveci isimli vatandaş ise, "Mağaranın iki kapısı var. Buraya merdiven ile inebiliyorsunuz. Diğer kapıdan da yürüyerek gelebiliyorsunuz. Sadece giriş kısmında dar bir geçit var, sonrasında genişliyor. Burada sol tarafta tekne var, teknenin içinde de şifalı dediğimiz bir su var. Buradan devam ettiğimiz zaman daha ileride bölmeler bulunuyor. Ben kendim daha fazla ileriye gidemedim ama gidenler bölmelerin, sütunların olduğunu söylüyor. Eskiden burada mağaranın çıkışını bulabilmek için hayvan torbasına saman koymuşlar, mağaranın içerisine atmışlar, Soğanlı Çayı'ndan çıktığını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.