Bilecik'te ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat

Bilecik TSO ve Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odasına tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi. Bilecik'te 200 gram ekmek 15 TL'den satılırken, zam sonrasında 17 lira 50 kuruş oldu.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek, artan maliyetlerden dolayı esnafın taleplerini değerlendirerek, ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam yapıldığı söyledi.