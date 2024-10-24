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Bilecik'te drone denetiminde sürücülere 57 bin 228 TL idari para cezası

Bilecik'te Eskişehir-Bursa, Bilecik-İstanbul karayollarında trafik ekipleri tarafından drone denetimi gerçekleştirildi.

24.10.2024 - 11:08 |
Bilecik'te drone denetiminde sürücülere 57 bin 228 TL idari para cezası

Bilecik ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekiplerince Eskişehir-Bursa, Bilecik-İstanbul karayollarında drone denetimi gerçekleştirildi. Denetiminde 138 adet araç ve sürücüsü denetlenirken, 38 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak maddesi gereğince toplamda 57 bin 228 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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