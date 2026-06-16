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GündemBeyoğlu'nda belediye aracı kazaya karıştı: Korkuluklar çarparak durabildi
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Beyoğlu'nda belediye aracı kazaya karıştı: Korkuluklar çarparak durabildi

16.06.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beyoğlu'nda belediye aracı kazaya karıştı: Korkuluklar çarparak durabildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yol yıkama aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

Kaza, Tepebaşı Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KFG 192 plakalı belediye yol yıkama aracının şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Beyoğlunda belediye aracı kazaya karıştı: Korkuluklar çarparak durabildi

Demir korkulukları parçalayan araç askıda kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken belediye yol yıkama aracında hasar oluştu. Yol yıkama aracının kaldırılması için çekici bekleniyor.

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