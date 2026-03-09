GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu
HaberlerGündem Haberleri Beyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu

Beyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu

09.03.2026 - 07:53Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinde söndürüldü. Mahalleli gece boyu süren yangında korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan Bloklar Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre, binada kalan evsizlerin ısınmak amacıyla yaktıkları ateş nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu

Binada bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Ekipler ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Güncel Haberler

MEB 2026 İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ MART | Ara tatil bayramla birleştirilecek mi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün?
#Gündem

MEB 2026 İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ MART | Ara tatil bayramla birleştirilecek mi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün?

Beyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu
#Gündem

Beyoğlu alevlere teslim oldu: Yangın mahalleliyi korkuttu

İstanbul'da 4 katlı binada panik! Kazı sırasında kaydı
#Gündem

İstanbul'da 4 katlı binada panik! Kazı sırasında kaydı