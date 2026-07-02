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Beylikdüzü'nde okul çatısında yangın çıktı: İtfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti

02.07.2026 - 10:47Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beylikdüzü'nde okul çatısında yangın çıktı: İtfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir ortaokulun çatısını alevler sardı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Marmara Mahallesi Destegül Sokak'ta bulunan Kemal Arıkan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı okulun çatısından onarım sırasında yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, dumanlar çevrede görüldü.

Beylikdüzünde okul çatısında yangın çıktı: İtfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Okulun çatısında hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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