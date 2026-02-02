Berat Kandili'nde Üç Yasin-i Şerif Okumanın Önemi: Fazileti, Niyetleri, Saatleri ve Okunacak Dualar

Haberin Devamı

Berat Kandili’nde, İslam alimleri ve ariflerin en çok tavsiye ettiği ibadetlerden biri olan 3 Yasin-i Şerif okumasının esrarı ve faziletleri merak ediliyor. Şaban ayının 15. gecesinde çekilen zikirlerin yanı sıra, secdede edilecek özel dualar da bu geceyi ihya etmenin anahtarıdır.

Berat Gecesi 3 Yasin Okumanın Fazileti ve Niyetleri Nelerdir?

Berat Kandili'nde 3 defa Yasin-i Şerif okumak; ömür bereketi, rızık bolluğu ve iman selameti için büyük bir fazilettir. Okuma sırası ve niyetleri şöyledir:

Birinci Yasin: Hayırlı ve uzun bir ömür niyetiyle okunur.

İkinci Yasin: Belaları defetmek ve helal rızık bolluğu için okunur.

Üçüncü Yasin: Kimseye muhtaç olmadan, imanla son nefesi vermek niyetiyle okunur.

2 Şubat 2026 Berat Kandili'nde 3 Yasin Okumanın Fazileti: Secdede Hangi Dua Okunur?

İslam dünyasında "Ramazan'ın müjdecisi" olarak kabul edilen Berat Kandili, kaderlerin yazıldığı, rızıkların taksim edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Bu geceyi ihya etmenin en tesirli yollarından biri de niyet edilerek okunan Yasin-i Şeriflerdir.

Berat Gecesi Neden 3 Yasin Okunur? (Niyetleri ve Sırları)

Geleneksel olarak 6 rekatlık nafile namazın her iki rekatında selam verdikten sonra birer Yasin okunması tavsiye edilir. İşte bu Yasinlerin özel niyetleri:

Hayırlı Ömür: İlk Yasin-i Şerif'ten sonra Allah’ın "saîd" (iyi) kullarından olmak ve bereketli bir ömür sürmek için dua edilir.

Rızık ve Def-i Bela: İkinci Yasin, kazalardan emin olmak ve rızık kapılarının açılması niyetiyle okunur.

İman Selameti: Üçüncü Yasin ise insanlara el açmamak, muhtaç olmamak ve dünya hayatını imanla tamamlamak için okunur.

Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Berat Duası

3 Yasin tamamlandıktan sonra şu özel duanın okunması müstehaptır:

"Allah’ım! Eğer beni mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, fazl u ihsânınla rızkımın az olmasını sil; beni katında rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz..."

Berat Kandili’nde Secdede Okunacak Özel Dua

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Berat Gecesi secdedeyken okuduğu ve müminlere tavsiye ettiği dua şöyledir:

Arapça Okunuşu: "Allâhümme E’ûzu bi-afvike min ikâbike ve e’ûzu bi-ridâke min sahatike ve e’ûzu bike minke Celle senâ’üke lâ-uhsî Senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike"

Türkçe Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Azabından rahmet ve merhametine sığınırım. Senden sana sığınırım... Sen kendini övdüğün gibisin."

Önemli Hatırlatma: Bu duanın secde halindeyken 3 veya 7 kez tekrarlanması, duaların kabulü için en makbul anlardan biri olarak kabul edilir.

2026 Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı idrak edilecektir.