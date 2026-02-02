Berat Kandilinde Eve Hangi Erzak Alınır? 7 Çeşit Erzak Geleneği, Fazileti ve Hikayesi

Haberin Devamı

Berat Kandili'nde Eve Erzak Almanın Fazileti:

Berat Kandili, Allah’ın rahmetinin bol olduğu ve duaların kabul olduğu bir gece olarak kabul edilir. İslam’da, bu gibi özel günlerde yapılan hayır işleri, zikirler, dualar ve sadakalar faziletli kabul edilir. Eve erzak almak, evdeki geçimin kolaylaşması ve bereketin artması için yapılan bir fiil olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu geceyi hem ruhsal hem de maddi anlamda bereketlendirmek için, evlerine erzak alabilir, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilirler.

Berat Kandili’nde erzak almak, Allah’ın nimetini hatırlamak ve bunun şükrünü yerine getirmek anlamına gelir. Bu, aile içinde birlikteliği artırırken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım yapma imkanı da sunar. Böylece hem bireysel hem de toplumsal bereket artar.

Berat Kandili'nde Bereket Getiren Yiyecekler:

Berat Kandili'nde belirli yiyeceklerin tüketilmesi geleneksel olarak bereketin artırılacağına inanılır. Her ne kadar İslam kaynaklarında doğrudan Berat Kandili'ne özel yiyecekler önerilmese de, bu geceye özgü yiyeceklerin tüketilmesi halk arasında yaygındır. İşte Berat Kandili’nde tüketilmesi bereket getiren bazı yiyecekler ve gıdalar:

Zeytin ve Zeytinyağı: Zeytin, İslam kültüründe bereketi simgeler. Peygamber Efendimiz (s.a.v) zeytinyağını çok sever ve onu kullanmayı tavsiye etmiştir. Zeytin ve zeytinyağı, sağlıklı bir yaşam için de faydalıdır. Berat Kandili’nde bu gıdanın tüketilmesi, bereketin artacağına inanılır.

Hurma: Hurma, İslam’da özel bir yere sahiptir ve özellikle oruç açarken sıklıkla tüketilir. Berat Kandili'nde de hurma yemek, günahların affı ve bereketin artması için faydalı kabul edilir.

Tatlılar (Lokma): Geleneksel olarak tatlıların tüketilmesi, evdeki huzur ve bereketi artıran bir diğer uygulamadır. Lokma tatlısı, bereketin simgesi olarak Berat Kandili’nde yapılabilir. Ayrıca kuymak, helva gibi tatlılar da bu geceye uygun sayılabilir.

Bakliyat ve Tahıllar: Bakliyatların ve tahılların bereketi arttırdığına inanılır. Nohut, mercimek, fasulye gibi gıdalar Berat Kandili'nde evlerde bolca bulunabilir.

Süt ve Süt Ürünleri: Süt, bereketin arttığına inanılan gıdalardan biridir. Berat Kandili'nde sütlü tatlılar (örneğin, sütlaç) yapmak da bu geceye özgü bir uygulama olabilir.

Badem, Ceviz ve Fındık: Bu tür kuru yemişler de bereketi artırdığına inanılan gıdalardır. Ayrıca sağlıklı bir beslenme için faydalıdır.

Bal: Bal, şifa kaynağı ve bereketli bir gıda olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) balın şifasına dikkat çekmiştir.