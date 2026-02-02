Berat Kandili duası 2026: Arapça metni, Türkçe meali: İşte peygamber efendimizin okuduğu o dua!"
Bugün 2 Şubat Pazartesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın en güçlü müjdecisi olan Berat Kandili’ni idrak ediyoruz! İslam alemi için bir yıllık kaderin tayin edildiği, tövbe kapılarının ardına kadar aralandığı bu mübarek gecede, eller semaya 'berat' almak için açılıyor. Peki, bu gece hangi dualar okunmalı? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) bizzat tavsiye ettiği o meşhur Berat Kandili duası nedir? İşte Arapça metni, Türkçe okunuşu ve mealiyle kalplere huzur verecek Berat Gecesi duası...
Bugün günahlardan arınma, borçlardan kurtulma ve manevi bir temizlik günü. Berat Kandili’nin gelişiyle birlikte milyonlarca mümin, bu kutsal vaktin feyzinden yararlanmak için seccade başına geçiyor. Şaban ayının 15. gecesi olan bu gece, her kulun rızkının, sağlığının ve bir yıllık akıbetinin belirlendiği "hesaplaşma ve yenilenme" vakti olarak biliniyor.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT KANDİLİ DUASI
Resulullah (S.A.V) bu gece özellikle secdedeyken şu duayı okumayı ve ümmetine öğretmeyi tavsiye etmiştir:
Arapça Metni:
"اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ."
Türkçe Okunuşu: "Allahümme eûzü bi-afvike min ikâbike ve eûzü bi-rızâke min sehatike ve eûzü bike minke. Celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Meali ve Anlamı: "Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir. Seni, Senin kendini övdüğün gibi övemem."
BERAT GECESİ'NDE OKUNACAK ÖZEL İBADET DUASI
Kadim kaynaklarda yer alan ve bu gece kaderin hayra tebdil edilmesi için okunan bir diğer dua şöyledir:
Anlamı: "Allah’ım! Eğer ismimi bedbahtlar (şakiler) arasına yazdıysan, oradan silip bahtiyarlar (saidler) arasına yaz. Eğer rızkımı daralttıysan, rızkımı genişlet ve beni her türlü kötülükten muhafaza eyle. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin."
BU GECE NASIL DUA EDİLMELİ?
Önce Hamd ve Salavat: Duaya başlamadan önce Allah’a hamd etmek ve Peygamberimize salavat getirmek duanın kabulünü hızlandırır.
Samimiyet ve Gözyaşı: Berat gecesi, içtenlikle dökülen bir damla gözyaşının binlerce günahı temizlediği rivayet edilir.
Tüm İnsanlık İçin: Sadece kendiniz için değil, mazlumlar, hastalar ve tüm İslam alemi için dua etmeyi unutmayın.