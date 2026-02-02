Berat Kandili duası 2026: Arapça metni, Türkçe meali: İşte peygamber efendimizin okuduğu o dua!"

Haberin Devamı

Bugün günahlardan arınma, borçlardan kurtulma ve manevi bir temizlik günü. Berat Kandili’nin gelişiyle birlikte milyonlarca mümin, bu kutsal vaktin feyzinden yararlanmak için seccade başına geçiyor. Şaban ayının 15. gecesi olan bu gece, her kulun rızkının, sağlığının ve bir yıllık akıbetinin belirlendiği "hesaplaşma ve yenilenme" vakti olarak biliniyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT KANDİLİ DUASI

Resulullah (S.A.V) bu gece özellikle secdedeyken şu duayı okumayı ve ümmetine öğretmeyi tavsiye etmiştir:

Arapça Metni:

"اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ."

Türkçe Okunuşu: "Allahümme eûzü bi-afvike min ikâbike ve eûzü bi-rızâke min sehatike ve eûzü bike minke. Celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Meali ve Anlamı: "Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir. Seni, Senin kendini övdüğün gibi övemem."

BERAT GECESİ'NDE OKUNACAK ÖZEL İBADET DUASI

Kadim kaynaklarda yer alan ve bu gece kaderin hayra tebdil edilmesi için okunan bir diğer dua şöyledir:

Anlamı: "Allah’ım! Eğer ismimi bedbahtlar (şakiler) arasına yazdıysan, oradan silip bahtiyarlar (saidler) arasına yaz. Eğer rızkımı daralttıysan, rızkımı genişlet ve beni her türlü kötülükten muhafaza eyle. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin."

BU GECE NASIL DUA EDİLMELİ?