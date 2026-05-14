Bayburt-Trabzon karayolunda ulaşıma sel engel oldu
14.05.2026 - 00:05
Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesi mevkiinde yoğun yağmur yağışı sonrası derelerin taşması nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşım durdu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin özellikle Erenler Mahallesinde bugün öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sonrası sel ve su taşkınları yaşandı.
Yamaçlardaki derelerin taşması sonucu Trabzon-Bayburt karayolunda Erenler mahallesi mevkiinde ulaşım durdu. Su taşkınları nedeniyle yolda çift taraflı ulaşıma izin verilmezken, uzun araç kuyrukları oluştu.