Bayburt-Trabzon karayolunda ulaşıma sel engel oldu

14.05.2026 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesi mevkiinde yoğun yağmur yağışı sonrası derelerin taşması nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşım durdu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin özellikle Erenler Mahallesinde bugün öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sonrası sel ve su taşkınları yaşandı.

Yamaçlardaki derelerin taşması sonucu Trabzon-Bayburt karayolunda Erenler mahallesi mevkiinde ulaşım durdu. Su taşkınları nedeniyle yolda çift taraflı ulaşıma izin verilmezken, uzun araç kuyrukları oluştu.

