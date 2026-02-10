Bayburt Kalesi'nin anahtarı o ülkede bulundu! Talep yazısı gönderilecek

Haberin Devamı

Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anahtarın ilgili müzede tespit edilmesi halinde geri getirilerek, Bayburt'ta sergilenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.



Kent Konseyi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bayburt Kent Konseyi'nin gündem maddelerinden biri olan Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda bulunan şehrimize ait tarihi eserlerin şehrimizde sergilenmesi ve şehrimizde yeni arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılması ve şehrimiz turizmine katkıda bulunması için Bayburt Dede Korkut Müzesi'nin Bayburt Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne tahsisi konusunda gerekli çalışmaların başlatılmasında emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkürlerimizi sunarız.



Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak almış olduğumuz karar sonrası ülkemiz dışına çıkarılmış birçok eseri müzelerimize kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığı ile; yerel basında da yer alan, Bayburt'umuzun Rus işgali sırasında şehrimizden alınarak şu anda Rusya'nın St. Petersburg Müzesi'nde sergilendiği yönünde kamuoyuna yansıyan Bayburt Kalesi anahtarının ilgili müzede bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yapılarak, şehrimize kazandırılması ve açılacak olan müzemizde sergilenmesi amacıyla gerekli çalışmaların başlatılması için talep yazımızı ilgili kurumlara ileteceğiz."



Açıklamada ayrıca, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda bulunan Bayburt'a ait tarihi eserlerin kentte sergilenmesi, yeni arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılması ve Bayburt Dede Korkut Müzesi'nin Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne tahsisine yönelik çalışmaların Bayburt turizmine katkı sağlayacağı vurgulandı.