Batman'daki kuyumcudan altın hırsızlığıyla ilgili 2 şahıs yakalandı

Batman’da bir kuyumcuda H.M. adlı çalışana silah doğrultan saldırganlar, vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını kısa sürede gasbetti. Soyguncular, olayın ardından kapıda bekleyen motosiklete binerek hızla izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine harekete geçen Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, soygunu gerçekleştiren şahısların U.T. ve M.A. olduğu tespit edildi.

Polisin derinleştirdiği incelemede, şüphelilerin olaydan hemen sonra Ö.K. isimli şahsın ikametine gittikleri ve burada yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdikleri belirlendi. Soygunda kullanılan motosiklet ise GAP Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu.

Emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlar neticesinde soygunu gerçekleştiren zanlılardan M.A, şüphelilere yardım ettiği belirlenen Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın diğer faili olan firari U.T.’nin yakalanması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.