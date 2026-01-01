Batman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Batman'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 02 Ocak 2026 Cuma günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, valiliğin hesapları dışında görsellerin kullanılarak sahte tatil paylaşımı yapan yapanlar hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.