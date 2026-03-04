GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da dere kenarına gittiler, cesetle karşılaştılar
HaberlerGündem Haberleri Batman'da dere kenarına gittiler, cesetle karşılaştılar

Batman'da dere kenarına gittiler, cesetle karşılaştılar

04.03.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Batman'da dere kenarına gittiler, cesetle karşılaştılar

Batman’ın Sason ilçesinde dere kenarında Amrullah Çiftçi’nin (33) cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 16.40 sıralarında Sason ilçe merkezindeki Tekinler Mahallesi Köy Yolu Caddesi’nde, Şat Deresi kenarında meydana geldi.

Dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybeden kişinin Taşyuva köyünde oturan Amrullah Çiftçi (33) olduğu belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Samandağ'da metruk evde yangın çıktı
#Gündem

Samandağ'da metruk evde yangın çıktı

İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
#Dünya

İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu

Batman'da dere kenarına gittiler, cesetle karşılaştılar
#Gündem

Batman'da dere kenarına gittiler, cesetle karşılaştılar