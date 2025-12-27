GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBartın'da polisten kaçan otomobilin sürücüsü, refüje çarptı; 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da polisten kaçan otomobilin sürücüsü, refüje çarptı; 3 yaralı

Bartın'da polisten kaçan otomobilin sürücüsü, refüje çarptı; 3 yaralı

27.12.2025 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

Bartın'da polisten kaçan otomobilin sürücüsü, refüje çarptı; 3 yaralı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsünün refüje çarpması sonucu araç takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Saat 21.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'nde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 67 AFJ 863 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşakta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki R.B ve M.H yaralandı. Polis ekibinin anonsuyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan R.B., itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan R.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Aksaray'da servis aracı ile tır çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Aksaray'da servis aracı ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Yunanistan’da Vardousia Dağı’nda yürüyüşe çıkan 4 kişi çığ altında ölü bulundu
#Dünya

Yunanistan’da Vardousia Dağı’nda yürüyüşe çıkan 4 kişi çığ altında ölü bulundu

Silopi'de sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı, çırak yaralandı
#Gündem

Silopi'de sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı, çırak yaralandı