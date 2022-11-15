Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı.
15.11.2022 - 17:20 |
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." denildi.