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Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı.

15.11.2022 - 17:20 |
Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." denildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi