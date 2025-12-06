GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Balıkesir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

06.12.2025 - 18:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zeki KARADENİZ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

Balıkesir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bandırma ilçesi Çanakkale Çevreyolu, AVM Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y. idaresindeki 10 ATE 979 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 10 ATC 148 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklenirken, sürücüsü M.Y. ile arkasında yolcu konumundaki A.Y. ise yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Mersin’de hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı
#Gündem

Mersin’de hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı

Batman'da takla atan otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı
#Gündem

Batman'da takla atan otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Fergani'den uzayda tarihi adım! Dünya tarihinde ilk kez hibrit yörünge motoru uzayda ateşlendi
#Gündem

Fergani'den uzayda tarihi adım! Dünya tarihinde ilk kez hibrit yörünge motoru uzayda ateşlendi