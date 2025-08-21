GAZETE VATAN ANA SAYFA
Balıkesir Üniversitesi personel alımı: Kurum, 21 öğretim görevlisi alacak

21.08.2025 - 17:38
Balıkesir Üniversitesi personel alımı: Kurum, 21 öğretim görevlisi alacak

Balıkesir Üniversitesi, yayınladığı personel alımı ilanı ile 21 öğretim görevlisinin işe alınacağını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi, 21 Ağustos 2025 tarihinde yayınladığı personel alımı ilanı ile içerisinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinin yer aldığı toplam 21 öğretim görevlisinin işe alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

 

Balıkesir Üniversitesi personel alımı ilanı başvuru şartları

 

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Eksik belgeli veya süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden başvuru yapılamaz.

 

Profesör Kadrosu Başvuru Şartları

 

Profesör kadroları daimi statüdedir. Başvuru için Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim edilecek belgeler şunlar:

  • Başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe.
  • Tasdikli Doçentlik Başarı Belgesi.
  • Özgeçmiş.
  • 2 adet fotoğraf.
  • Hizmet cetveli (üniversite dışındaki kamu kurumlarından gelenler veya ayrılanlar için).
  • Yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir).
  • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu.
  • Bilimsel çalışma ve yayınları içeren 1 takım basılı dosya ve bu belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek.

 

Doçent Kadrosu Başvuru Şartları

 

Doçent kadroları daimi statüdedir. Başvuru için Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim edilecek belgeler şunlar:

  • Başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe.
  • Tasdikli Doçentlik Belgesi.
  • Özgeçmiş.
  • 2 adet fotoğraf.
  • Hizmet cetveli (üniversite dışındaki kamu kurumlarından gelenler veya ayrılanlar için).
  • Yayın listesi.
  • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu.
  • Bilimsel çalışma ve yayınları içeren 1 takım basılı dosya ve bu belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek.

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Başvuru Şartları

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular, ilgili akademik birime yapılmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler şunlar:

  • Başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe.
  • Özgeçmiş.
  • Nüfus cüzdanı örneği.
  • Onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diploma/belgeleri.
  • En az 55 puan alındığına dair yabancı dil belgesi (Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından).
  • 2 adet fotoğraf.
  • Hizmet cetveli (üniversite dışındaki kamu kurumlarından gelenler veya ayrılanlar için).
  • Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu.
  • Bilimsel çalışma ve yayınları içeren 1 takım basılı dosya ve bu belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek.

Önemli not: Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 6 aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar başvuramaz. Adayların yükümlülüklerinin olmadığını veya 6 aydan az kaldığını belgelendirmesi zorunludur.

 

Genel Bilgiler ve Kısıtlamalar

 

  • Başvuru dilekçesinde T.C. Kimlik Numarası, iletişim adresi, e-posta ve telefon numarası mutlaka belirtilmelidir.
  • Başvuru şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılır.
  • Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar ise Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
  • Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

 

