Balıkesir Gönen'de minibüs ile motosiklet çarpıştı

23.01.2026 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

 

Edinilen bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi'nde G.A. (50) yönetimindeki 10 BB 052 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyir halinde olan ve O.S. (20) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çift taraflı yaralanmalı olarak meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

 

