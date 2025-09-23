Bakırcılar Çarşısı, sessizliğe büründü! Kışın daha da kötü olacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.09.2025 - 08:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan Bakırcılar Çarşısı, yıllardır yankılanan bakır ustalarının çekiç sesleriyle anılırken, son dönemde sessizliğe büründü. Eylül ayı olması rağmen çarşı esnafı, müşteri yoğunluğunun oldukça azaldığını ve satışların önemli ölçüde düştüğünü belirtti.

Erzincan Bakırcılar Çarşısı, bugünlerde eski hareketliliğini arar hale geldi. Esnaf, müşteri ilgisinin oldukça düşük olduğunu kaydetti.

Çarşı esnafı, geçmiş yıllarda özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini, bakır ev eşyaları ve süs ürünlerinin rağbet gördüğünü belirtiyor. Ancak son yıllarda sadece soran ve gezip dönen müşterilerin çoğunlukta olduğunu ifade eden esnaf, satışların ciddi anlamda düştüğünü belirtti.

