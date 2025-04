Bakan Uraloğlu'ndan algoritma açıklaması: Google için hukuki düzenleme yapacağız

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler var. Ulaştırma sektöründe gelişmeler var. Antalya Havalimanı turizmin başkenti olan Antalyamız, havalimanımız da destinasyonumuz. 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur, burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu. Tören yoğunluğu var, Salı günü kullanılacak.

Kendimizden ölçelim, birkaç saatlik uçuş mesafesi, bazen daha da fazla ABD, Çin vs... O uçuş sizi yormaz da sizin havalimanındaki pasaport kontrol, valiz bekleme, check-in işlemleri vs... bunlara çok tahammül edemeyiz. Havalimanında ortamlar güzelse keyifli vakit geçiririz. İnsanlar 2-3-4 saat seyahatten sonra gelip buralarda istemedikleri takdirde zaman geçirmelerini istemiyoruz. Otellerine vs... gitsinler istiyoruz.

KAPASİTE ARTTI

İç hatlarda 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye, dış hatlarda 90 binden 224 bin metrekareye kapasiteyi çıkardık. Bir devlet konukevi yaptık. Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. VIP çıkışının orada konukevi. Bu sadece iç mekanları rahatlatmak değil, son zamanlarda yapılan binalar akıllı binalar, otomasyon, ısı yönetimi var. Gelen misafirlerin hızlı şekilde giriş çıkışlarını sağlamak için 1960 olan araç parkını 7200'e çıkardık.

Deniz limanından akaryakıt ikmali için yıllık 60 bin tanker havalimanına geliyordu, 29 km'lik boru hattıyla kaldırdık, havalimanına tanker trafiği yok. Güvenlik ve egzoz emisyonu açısından önemli.

Bu sene 40 milyonu Antalya geçecek. 2030'lara kadar 45 milyonu geçeceğini öngörüyoruz. 30 yıl gibi periyotta hiçbir kapasite problemimizin olmadığını söyleyebilirim. Geçen yıl 20 milyon turist sayısıyla Antalya sezonu kapattı.

LİBERYA'DAN HAVALİMANI İŞLETMESİ TALEBİ

Akşamki yemekte aynı masada Liberya dışişleri bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi, genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki en büyük 40 müteahhitin olması, son zamanlarda büyük yapılar yapmış olmamızdan dolayı ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar lütfen buyurun diyor. Oraya gidip para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz.

KISA PİSTLİ SERBEST İNİŞ YAPILACAK PİSTLER İNŞA EDİLECEK

Hava kampüsleri diyoruz. Serbest iniş ve kalkışların yapılabileceği kampüsler olacak. Özel jetler, eğitim uçakları, acil durumda müdahale uçaklarının kullanacağı kampüsler olacak. 9 civarında noktada düşünüyoruz. Antalya ve Niğde'yi düşünüyoruz ilk etapta. Akdeniz yangın riskinin yüksek olduğu yerlerden biri. Yoğun hava aracı kullandığımız dönemlerde hava trafiği etkileniyor. Alternatif kampüs kurarsak mevcut hava trafiğini etkilememiş oluruz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sene bu konuda adım atmış oluruz.

ANTALYA-ALANYA ARASI 1 SAATE DÜŞÜYOR

Ercan Havalimanı'nın 10 milyon kapasitesi vardır. Serbestlik olmadı yaptırımlardan dolayı. Antalya'ya biraz önce gelip havalimanında çok beklememelerini istediğimizi söyledik. Alanya'ya gidilecekse 3-4 saatte gidiliyor. Antalya-Alanya otoyolunun inşaatına başladık 1 saatte gidilecek. Kemer tarafından gidilirken trafik yoğunluğu olan kavşakları köprülü kavşaklara çeviriyoruz. Kuzeye doğru açılan bölünmüş yolları bitirmiştik. Konya-Antalya arasında Demirkapı Tüneli'ni bitirmiştik.

Karayolu halen kapıdan kapıya ulaşım sağlayan tek ulaşım modu ve kıymetli. Onu da bütünleştirici anlamda yatırım yapmaya devam ediyoruz.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NA 3 UÇAK AYNI ANDA İNİP KALKACAK"

Şu anda İGA'ya dünyadan 110 civarında farklı uçak firması seyahat ediyor. ABD dışına çok da gitmiyor. Onların kendi iç pazarları var, dışarıya pek gitmiyorlar. İstanbul Havalimanı 90 milyon kapasiteli, 80 milyonla geçen yılı kapattık. Hedefimiz 200 milyon, bunu yakalamak için orada çokça piste ihtiyacımız var. Kuzey güney aksında pist var, doğu batı aksındaki pist yapılıyor bitecek. Pistlerimizi 5'e çıkaracağız. Altyapı yatırımları pahalı ve maksimum şekilde kullanmamız lazım. 3 pist var İGA'da şu an ikisine aynı anda uçak inip kalkıyor. ABD'den sonra dünyada ilk defa 17 Nisan'dan itibaren 3'lü uçak kombinasyonunu sağlayacağız. Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek.

Atatürk Havalimanı'nın kulesinden yönlendirilmeye başlanacak. 3 uçak gelsin insin diyebilirler ama kolay değil. Marmara Denizi'nin üzerinden İGA'ya 3 pistine paralel yaklaştırıp indireceksiniz ve kaldıracaksınız. Bu çok kıymetli.

Atatürk Havalimanı kış aylarında 80, yaz aylarında 130 uçuş gerçekleştiriyor, genel ve kargo havacılığı. Türkiye'deki ilk 10 havalimanı arasında halen. Genel havacılık, kargo, yoğun şekilde uçak bakım faaliyetleri devam edecek. Orada Sanayi Bakanlığı'yla yürüttüğümüz terminal binalarında silikon vadisini hayata geçireceğiz.

Mayıs ayına Sabiha Gökçen'in yeni terminali yetişmeyecek. Sonbahara kalmış olacak. Öngördüğümüzün üzerinde iş çıktı. Biz mevcut havalimanında düzenlemeler yaparak orada rahatlama elde etmiş olduk. Yeni terminal açısından mevcut işletmeciyle görüşülüyor. Başlandıktan sonra ihalenin 2 yıl içinde olacağı düşünülüyor. SSB'nin işlettiği bir havalimanı. Mayıs içinde netleştirmiş olacağız. Yeni terminal yapılması, yatırımlar yapılması sözleşmenin revizesi gerekebilir. Mevcut işletmeciyle görüşüyoruz.

Esenboğa'da tek pist yeterli değil, üçüncü pisti yaptık. Bazılarını bakıma alacağız. Kuleyi yaptık, pistleri iyi görsün diye, bu ay içerisinde bitirip açılışını yapabileceğiz. Ankara'yı yurt dışı uçuşlarda aktif hale getirelim istiyoruz.

METRO VE TREN PROJELERİ

Ankara Metrosu yapımını Bakanlık sorumluluğuna aldık. Elimizde ön proje vardı, eskiydi proje, revizyon yapıyoruz, bu sene bitirip önümüzdeki sene metroya başlayalım diye düşünüyoruz.

Demiryollarında 14 bin kilometre hattımız var. 2028'e geldiğimizde hat uzunluğu 17 bin 500 km olacak. Projesi bitmiş olan hatlardan Antalya'ya Ankara'dan Afyon üzerinden Antalya'ya, ikincisi Sakarya'dan Afyon'a bağlanıp Antalya'ya ulaşacağız. Hemen birinci derecede programımızda olmadığını söyleyebilirim. Antalya'yı da gelecek projeksiyonunda demiryoluyla bağlamış olacağız.

SURİYE-TÜRKİYE ARASINDA UÇAK SEFERLERİ

İçler acısıydı, Suriye'deki havalimanları. Yangın söndürme aracından dedektörlere kadar gönderdik, orayı ayağa kaldırdık. Orayı İstanbul'a bağladık. Orada halen pilotların görerek şartlarda iniş-kalkışları var, radar ve sistemlerin kurulması gerekiyor. Birkaç ay içinde monte edip işler hale getirmiş olacağız. Halep'le ilgili çalışmalara başlatmadık, tespitleri yaptık. AJet, Esenboğa ve Sabiha Gökçen'den sefer başlatıyor. Pegasus'un da talebi var. Suriye Havayolları'nın Türkiye'ye uçması için bakımlarının yapıldığı teyit edilmiş değil, yaptırımları var, aşıldığında uçması mümkün olacak.

2100 civarında hava trafik kontrollerimiz var. EuroControl kapsamındaki elde edilen gelirlerden tazminat verilmesi kanunu Meclis'ten geçti.

Yüzde 70-75'lere gelen projeleri bitirelim istedik. Bazı işlerimizi biraz daha düşük hızda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA GELİŞMESİ

Sosyal medya platformları Türkiye'de dünyada sıralamada 5-6'ncı sıralarda kullanıyoruz. Biz şunu tartıştık, 13-16 yaş noktasında Aile Bakanlığı'yla şu kanaate vardık, 13 yaş altındakiler için hesap açılmasın, 13-16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun. Sosyal medya platformlarıyla da diyalog halindeydik. META'nın bu kararı almasında etkimiz olduğumuzu düşünüyorum.

GOOGLE ALGORİTMASI

Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum.

ROBLOX VE DISCORD ENGELLEMESİ

Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.

Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz.

HAVALİMANLARINDAKİ ÜCRETLER KONUSU

Asgari insani ihtiyaçlar konusunda su ve çorba imkanının makul fiyatlarda sunulması için gerekli denetimleri yapıyoruz. Serbest piyasa şartlarına göre hareket ediliyor. İstanbul Havalimanı'nda su bedava.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Kalkınma Yolu projesinde proje bitti diyebilirim. Merkezi hükümet Ovaköy'den giriş yapılmasını doğru buluyor. Orada fikir beyanımız yok. Onun haricinde o noktanın tespit edilmesiyle proje bitti. TVF ile Irak konusunda anlaşma imzalandı. Bu süreçten sonra hızlanıp oranın nasıl finanse edileceğini konuşuyoruz.

ERMENİSTAN İLE KARAYOLU SINIRI AÇILACAK MI?

Gerekli tespitleri yaptığımızı söyleyebilirim. Ermenistan'la normalleşmede neler gerekiyor tespitleri yaptık, hızlıca eksiklikleri giderip ulaşımı sağlayabiliriz.

Azerbaycan üzerinden Ermenistan ya da İran, Nahcivan, Iğdır, Kars'a kadar gidecek hattı konuşuyoruz. İhalesini yaptık, şantiye kurulumları devam ediyor. Azerbaycan tarafında Ordubat diye bir yer var, Ermeni sınırına kadar olan çalışma devam ediyor. Azerbaycan gerekli görüşmeler yürütüyor.

5G İHALESİ

Cep telefonu uygun olan vatandaşlar, İGA ve stadyumlarda 5G'yi deneyimleyebiliyorlar. En son Perşembe günü 3 operatörümüzün temsilcileriyle bir araya geldik, ihalesini bu yıl yapıp önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız.

ANKARA-İSTANBUL ARASI YENİ OTOYOL

Ankara'yla İstanbul arasında devlet yolumuz var, hem de Bolu Tünelleri'nden geçen otoyol var. Otoyoldaki trafik 50 binlere yaklaşıyor. 80 binlere geldiğinde hizmet kalitesi düşüyor. 10 yıllık projeksiyonda yeni otoyol ihtiyacımız olacağını düşünüyoruz. Kuzey Marmara'ya bağlayalım istiyoruz. 275 km uzunluğunda olacak. 30-40 km kısa olmuş olacak. Zaman olarak da ciddi bir rakam değil ama 1 saat düşmüş olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KONUSU

Elektrikli otomobillere ilgi var. Yakıt ve bakım anlamında daha ekonomik. Bizim şu anda Türkiye'de 11 binin üzerinde şarj istasyonumuzun olduğunu söyleyebilirim. 24-25 bin soket olduğunu söyleyebilirim. Şu an için bir problem yok, bunun sürekli geliştirilmesi gerekiyor.

İSTANBUL-ANKARA ARASI HIZLI TREN

Büyük işler iddiayla gerçekleşir. Ankara-İstanbul arasında YHT 4 saat 20 dakikada gidiyor. Bilecik tarafındaki tünel bitince 3 saat 40 dakikaya indirmiş olacağız. Süper hızlı tren projesi başladı. Güzergah tespitlerini yapıyoruz, 350 km hızla seyredebilecek. Böyle bir projenin çalışmaları bugünden itibaren 2 yıl sürer, bunun yapımı 6-7 yıl sürerse 2034'lerde böyle bir proje hayata geçirilebilir.