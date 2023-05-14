Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim milletimiz 1833 itibaren muhtarlık seçiminden itibaren Seçim tecrübesi var. Bu seçime de milletimizin her bir ferdi sahip çıkıyor. Benim gördüğüm ben hemen hemen aynı saatlerde oy kullanmaya gelirim. Bu seçimde herkes erkenden oy kullanmak için seferber olmuş.

Toplam 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başında. Yaklaşık 601 güvenlik görevlisinin yanı sıra 79 helikopter, 8 uçağımız da görevinin başında.

Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Seçim konteynerlerindeki oy verme işlemi sorunsuz olarak başlamıştır. Sabahın erkeninden itibaren geçen seçimlere nazaran daha yoğun oy kullanma var. Hayırlı ve uğurlu olsun.