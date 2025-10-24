Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuştu: 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz
24.10.2025 - 18:48Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen “Yüzyılın Konut Projesi Programı”nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut hamlesi ile 2 milyon vatandaşı güvenli ve dayanıklı yuvalara kavuşturacaklarını söyledi.
Bakan Kurum, “Bugün burada sadece binaların değil, geleceği inşa eden bir devletin, kalbi devletine güven dolu bir milletin hikayesini de yazıyoruz. Şuna inanın ki verdiğimiz bu söz öyle basit bir söz değildir. Bu söz deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür” dedi.