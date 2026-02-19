Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.02.2026 - 22:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan ayının ilk iftarını TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden gençlerle yaptı.

İftar programında öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Bakan Kacır, gençlerin hedeflerini ve hayallerini dinledi.

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kacır, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye’mizin geleceği çok aydınlık!”

#Gündem
