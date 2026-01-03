Bakan Bayraktar, Somali’de yapılacak sondajın detaylarını açıkladı: Petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar, Filyos’ta gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını cevapladı ve Türkiye’nin 2026 yılında enerji alanında atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİR SENEYİ AŞAN ÇALIŞMA

Somali’de bir sondaj yapacaklarını anımsatan Bayraktar, sondaj kararı için sahada ve ofislerde bir seneyi aşan bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmalarda yapay zekayı da kullandıklarını anlattı.

PETROL EMARELİ

Bakan Bayraktar, “Somali’de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız” açıklamasını yaptı.

DENİZİN DERİNLİKLERİNDE SONDAJ

Sondaj operasyonunun detaylarını da paylaşan Bayraktar, şunları söyledi: “Somali’de 3480 metre deniz derinliği var. Yani, 3,5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3,5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz.”

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Karadeniz’de devreye alınacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun günde 9-10 milyon gaz üreterek karaya göndereceğini aktaran Bayraktar, böylece üretimin de iki katına çıkacağını, 8 milyon hanenin yerli gazı kullanabileceğini anlattı.

Haberin Devamı

YENİ ÜRETİM PLATFORMU 2028’DE

Bayraktar, Osman Gazi’den iki kat daha büyük kapasitesi bulunan, günlük 20-25 milyon metreküp günlük üretim yapan yeni yüzer üretim platformunun da 2028’de Türkiye’ye geleceğini belirterek “2028 Mart-Nisan gibi burada olmasını hedefliyoruz” dedi.

İSMİ ‘ORHAN GAZİ’ OLABİLİR

Yeni yüzer üretim platformunun ismiyle ilgili de konuşan Bayraktar, “O gün ismi ne olur bilmiyorum ama benim gönlümden geçeni söyleyeyim; aynı görevi ifa edecekleri için ‘Orhan Gazi’ belki olabilir.” dedi. İki tane yüzer üretim platformunun 2028 kışına girerken hazır olacağını belirten Bayraktar, “16-17 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Hedef budur.” diye konuştu.

NTE’LER İÇİN 59 BİN TEST

Nadir toprak elementleriyle (NTE) ilgili çalışmaları da anlatan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’da 125 bin metre sondaj ve 59 bin test gerçekleştirildiğini belirtti.

BİZİ FARKLI BİR NOKTAYA GÖTÜREBİLİR

Diyarbakır’daki kaya petrolü aramalarına ilişkin de bilgi veren Bayraktar, “2026, yatay sondaj ve bu ankonvansiyonel üretim yöntemini test edeceğimiz bir yıl olacak. Oradan alacağımız olumlu bir haber, bizi hakikaten çok farklı bir noktaya götürebilir. 2026’nın olaylarından birisi o olabilir” dedi.