Bahçelievler'de bir kocanın pişmanlığı: Teslim oldu

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi İpek Sokak’taki sitede meydana geldi. İddiaya göre Filiz K.Y. ile eşi Uygar Y. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uygar Y., eşini bıçakladıktan sonra kaçtı. Kavga seslerini duyan binadekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücuduna 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Uygar Y.’nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Kimlik sorgusunda şüphelinin 'kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.