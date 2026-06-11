Babalar Günü ne zaman hangi gün? En anlamlı Babalar Günü mesajları

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Babalar Günü 2026 yılında hangi güne geliyor merak konusu oldu. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü, 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü hediye önerileri de bu tarihlerde ilgi çekiyor. Ayrıca Babalar Günü'nde abiye, babaya gönderilebilecek En güzel Babalar Günü mesajlarını da beğeninize sunduk.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

*Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

*İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

*Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.

*Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

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EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

-Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

-Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de herzaman iyi bak.

-Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

-Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

-Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günü mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.