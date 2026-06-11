Babalar Günü ne zaman hangi gün? En anlamlı Babalar Günü mesajları
Babalar Günü ne zaman? En anlamlı Babalar Günü mesajları neler? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca en değerli varlıklarımız olan babalarımız için en güzel hediye alternatiflerini de derledik.
Babalar Günü 2026 yılında hangi güne geliyor merak konusu oldu. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü, 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü hediye önerileri de bu tarihlerde ilgi çekiyor. Ayrıca Babalar Günü'nde abiye, babaya gönderilebilecek En güzel Babalar Günü mesajlarını da beğeninize sunduk.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ
*Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.
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*İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.
*Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.
*Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI