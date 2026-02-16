AVM'nin havuzuna düşen kediyi esnaf kurtardı!
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir AVM'nin süs havuzuna düşerek mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan süs havuzuna düşen kedi çıkmakta zorluk yaşadı.
Gezerken durumu farkeden kişiler havuzun kenarında bulunan demir korkuluklara tutunarak mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.