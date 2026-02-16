GAZETE VATAN ANA SAYFA
AVM'nin havuzuna düşen kediyi esnaf kurtardı!

16.02.2026 - 07:36
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir AVM'nin süs havuzuna düşerek mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan süs havuzuna düşen kedi çıkmakta zorluk yaşadı.

AVMnin havuzuna düşen kediyi esnaf kurtardı

Gezerken durumu farkeden kişiler havuzun kenarında bulunan demir korkuluklara tutunarak mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

