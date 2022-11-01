Aşiret düğününde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para

Yüksekova’da yaşayan Diri aşiretine mensup iş insanı Habip Öner’in emlakçı oğlu İshak Öner ile Van’da yaşayan Ertoşi aşiretinin bir kolu Alan aşiretinden Fazıl Parım’ın kızı Evin Parım, dünyaevine girdi.

Düğüne İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 3 bin kişi katılırken, davetliler için 50 küçükbaş kesilerek kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikramında bulunuldu. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Habip Öner, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.