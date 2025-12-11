GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

11.12.2025 - 01:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü. Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi ve Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor.

#Gündem
