APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir? 2026 yeni trafik cezaları

Yeni düzenlemeler kapsamında yasa dışı ve standart dışı olarak değerlendirilen APP plakalar için ağır yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor. Denetimlerde APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere yüksek para cezaları kesilebiliyor ve bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor.

APP Plaka Nedir?

APP plaka, araç plakalarında standart dışı yazı karakterleri ve kalın puntolar kullanılarak hazırlanan plakalar için kullanılan bir tanım. Türkiye’de resmi plaka standartları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve bu standartların dışındaki plakalar yasadışı kabul edilir.

APP plakaların en belirgin özellikleri şunlardır:

Harf ve rakamların kalın ve farklı fontla basılması

Standart plaka ölçülerinin dışına çıkılması

Estetik amaçlı özel tasarım yapılması

Bu tür plakalar, resmi plaka sistemine uygun olmadığı için denetimlerde ciddi ceza riski oluşturuyor.

APP Plaka Cezası Ne Kadar?

2026 yılında trafik denetimlerinde sahte veya standart dışı plaka kullanımı tespit edilen sürücüler için ciddi yaptırımlar gündeme geldi.

İlk tespitte yaklaşık 140 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabiliyor.

İkinci kez yakalanması durumunda ceza 280 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

TCK Kapsamında Hapis Cezası

APP plaka kullanımı bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu (TCK) 204. madde kapsamında değerlendirilebiliyor. Sahte resmi belge düzenleyen veya kullanan kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, araç sahiplerinin resmi standartlara uygun plaka kullanmasını öneriyor.

APP Plaka Nasıl Değiştirilir?

APP plakasını değiştirmek isteyen sürücüler için süreç, plakanın durumuna göre farklılık gösteriyor.

Orijinal Plakası Olanlar

Aracın orijinal plakası saklanıyorsa, sürücüler APP plakayı sökerek orijinal plakayı tekrar kullanabiliyor.

Orijinal Plakası Olmayanlar

Orijinal plaka bulunmuyorsa şu işlemler gerekiyor:

Trafik şubesine gidilerek plakanın kayıp olduğu bildirilir. Trafik biriminden alınan evrak ile notere başvurulur. Araç için yeni ruhsat düzenlenir ve yeni plaka serisi verilir. Bu belgelerle plaka basım merkezine gidilerek yeni plaka bastırılır.

Yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde plaka basım merkezlerinde uzun kuyruklar oluştuğu da belirtiliyor.

APP Plaka Değişimi Kaç TL?

Plaka değişimi sırasında bazı masraflar ortaya çıkıyor:

Plaka basım ücreti: yaklaşık 850 TL

Ruhsat ve işlemlerle birlikte toplam maliyet: yaklaşık 4 bin TL

Ayrıca sanayide silikon temizliği ve plakalık değişimi gibi ek masraflar da olabiliyor.