Apartmanda yangın çıktı mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Yangın, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5’inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan İ.S. (35), eşi R.S. (37) ile çocukları Y.S. (5) ve R.S. (7), itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.