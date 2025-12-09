Ankara'da ışık ihlali yapan otomobil, iki motosiklete çarptı: 2 yaralı

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.