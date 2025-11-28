GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'da feci olay! Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da feci olay! Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu

Ankara'da feci olay! Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu

28.11.2025 - 00:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara), (DHA)

Ankara'da feci olay! Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan saçılan kıvılcımların neden olduğu yangında zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi üzerinde Zeytin Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol adlı kardeşlerin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Zihinsel engelli 3 kardeş komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. Kısa sürede yayılan alevler ise evi tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Bolu Mudurnu’da ormanlık alanda yangın çıktı
#Gündem

Bolu Mudurnu’da ormanlık alanda yangın çıktı

Bartın'da yola çıkan yaban hayvanı kazaya neden oldu: 4 yaralı
#Gündem

Bartın'da yola çıkan yaban hayvanı kazaya neden oldu: 4 yaralı

Balıkesir Susurluk'ta seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
#Gündem

Balıkesir Susurluk'ta seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü