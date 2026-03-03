Ankara TOKİ kura sonuçları: 31 bin 73 konut çekilişi yapıldı! TOKİ Ankara kazanan isimler listesi
TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayınlandı. Kura sonuçlarına göre 31 bin 73 adet konut hak sahibine kavuştu. 500 bin konut kapsamında bugün Ankara merkez ve ilçeler için çekiliş yapıldı. Gölbaşı, Keçiören, Nallıhan gibi ilçeler de başvuru yapan vatandaşlar konutlarına kavuştu. İşte ANKARA TOKİ kazanan isimler listesi...
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13:30'da Ankara merkez Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
- TOKİ Resmi İnternet Sitesi
- e-Devlet Kapısı
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.
ANKARA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
- Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
- Sincan Temelli 4000
- Akyurt 150
- Ayaş 150
- Bala 110
- Beypazarı 750
- Çamlıdere 200
- Çubuk 500
- Elmadağ 500
- Evren 41
- Güdül 142
- Haymana 150
- Kahramankazan 300
- Kalecik 150
- Kızılcahamam 150
- Nallıhan 200
- Nallıhan Çayırhan 100
- Polatlı 1500
- Şereflikoçhisar 200