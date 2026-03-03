Ankara TOKİ kura sonuçları: 31 bin 73 konut çekilişi yapıldı! TOKİ Ankara kazanan isimler listesi

Haberin Devamı

TOKİ kura çekilişi Ankara'da yapıldı. 31 bin 73 konut için kura sonuçları e devlet'te yer aldı. Asil ve yedek listeler asıldı. TOKİ canlı yayınıyla hak sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13:30'da Ankara merkez Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Ankara konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

ANKARA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTES

ANKARA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;